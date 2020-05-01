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Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRIY1

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Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRIY1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 187291
Производитель: Green
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36 950₽
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Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
30 950₽
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9 290₽

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Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
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Кондиционер Green GRI/GRO-09 HH2
34 700₽
36 500₽
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10 410₽

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Кондиционер Green GRI/GRO-09 HH2
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Кондиционер Ballu BSUI-09HN8_23Y
39 950₽
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Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
39 950₽
44 000₽
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11 990₽

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Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
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Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
32 300₽
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9 690₽

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Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
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10 710₽

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Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5
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Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5
41 900₽
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Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5
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Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-SR1
33 550₽
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Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
33 550₽
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Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRSY1
31 450₽
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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRIY1
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Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRIY1
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Кондиционер Royal Clima ATTICA NERO RC-AN28HN
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Кондиционер Royal Clima ATTICA NERO RC-AN28HN
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Кондиционер Green GRI/GRO-07 IGK2
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Кондиционер Green GRI/GRO-07 IGK2
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Кондиционер Hisense AS-12 GOAL
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Кондиционер Hisense AS-12 GOAL
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Кондиционер Denko KR-18
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Кондиционер Denko KR-18
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Кондиционер Ballu 09HN8_22Y
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Кондиционер Ballu 09HN8_22Y
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Кондиционер Kentatsu KSGA26HFAN1
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9 440₽

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Кондиционер Kentatsu KSGA26HFAN1
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Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-07 HH2
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33 400₽
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Кондиционер Green GRI/GRO-09 HH2
Кондиционер Green GRI/GRO-09 HH2
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Характеристики
Площадь помещения, м²
25
Мощность кондиционера (BTU)
12 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
3520
Мощность в режиме обогрева, Вт
3660
Дополнительные режимы
осушение, ночной, вентиляция
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в 1 магазине

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от 3 до 5 дней

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