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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
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69 100₽
69 800₽
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Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 50
- Мощность кондиционера (BTU)
- 18 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 5280
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 5420
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
Отзывы 1
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Л
Л
Лабазан
17 января 2025
Достоинства
Уверенно рабочий кондер
Л
Лабазан
17 января 2025
Достоинства
Уверенно рабочий кондер
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