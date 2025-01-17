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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1

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Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRIY1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 187282
Производитель: Green
5
1 отзыв
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Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD24CH
59 950₽
Характеристики
Площадь помещения, м²
50
Мощность кондиционера (BTU)
18 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
5280
Мощность в режиме обогрева, Вт
5420
Дополнительные режимы
осушение, ночной, вентиляция
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
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3 звезды
0
2 звезды
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1 звезда
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Л
Л
Лабазан
17 января 2025
Рекомендует этот товар
Достоинства
Уверенно рабочий кондер
Ответить
0 0
Л
Лабазан
17 января 2025
Рекомендует этот товар
Достоинства
Уверенно рабочий кондер
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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69 100₽
69 800₽
829
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 20 730 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?