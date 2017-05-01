О товаре

Сплит-система GREEN TSI/TSO-09 HRIY1 Кондиционер GREEN TSI/TSO-09 HRIY1 – стильная и надежная сплит-система, которая предназначена для установки в помещении до 25 м². Данная модель предусматривает функционирование в режимах обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Благодаря 5-ступенчатому вентилятору и системе качания жалюзи достигается равномерное распределение воздушного потока в пространстве. Кондиционер оснащен фильтром высокой плотности с противоплесневой обработкой, который обеспечивает тщательную очистку воздуха от пыли и аллергенов. Внутренний блок оформлен в белом цвете и имеет скрытый цифровой дисплей. Пульт ДУ позволяет удобно управлять температурой, временем и другими параметрами. Внешний блок надежно защищен от замерзания, коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Из преимуществ кондиционера отмечается тихий, энергоэффективный и долговечный инверторный компрессор.