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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRIY1
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Код товара: 187229
Производитель: Green
35 500₽
426
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О товаре
Сплит-система GREEN TSI/TSO-09 HRIY1Кондиционер GREEN TSI/TSO-09 HRIY1 – стильная и надежная сплит-система, которая предназначена для установки в помещении до 25 м². Данная модель предусматривает функционирование в режимах обогрева, охлаждения, вентиляции и осушения. Благодаря 5-ступенчатому вентилятору и системе качания жалюзи достигается равномерное распределение воздушного потока в пространстве. Кондиционер оснащен фильтром высокой плотности с противоплесневой обработкой, который обеспечивает тщательную очистку воздуха от пыли и аллергенов. Внутренний блок оформлен в белом цвете и имеет скрытый цифровой дисплей. Пульт ДУ позволяет удобно управлять температурой, временем и другими параметрами. Внешний блок надежно защищен от замерзания, коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Из преимуществ кондиционера отмечается тихий, энергоэффективный и долговечный инверторный компрессор.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Площадь помещения, м²
- 26
- Мощность кондиционера (BTU)
- 9 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2640
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2780
- Дополнительные режимы
- ночной, осушение, турбо
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