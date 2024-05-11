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Кондиционер Green TSI/TSO-12 HRSY1
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31 450₽
37 100₽
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Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 30
- Мощность кондиционера (BTU)
- 12 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 3230
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 3370
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
Отзывы 1
Н
Н
Наида
11 мая 2024