в рассрочку
Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRSY1
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 176771
Производитель: Green
Гарантия: 36 мес.
22 450₽
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 4 магазинах
бесплатно,в 4 магазинах
Доставка
бесплатно,
завтра
Нашли дешевле?
Похожие товары
281
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-SR1
23 450₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
25 950₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1
25 950₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9%
Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
25 450₽
27 700₽
308
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1
25 700₽
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD09CH
22 450₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2050
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2200
- Дополнительные режимы
- вентиляция, ночной, осушение
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 42
23 июля 2024
через сколько после заказа кондиционера , его привезут?
1
0 0
0
05.ru
23.07.2024 19:55:04
Здравствуйте! Доставка зависит от адреса и города доставки, для более подробной информации обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют.
Ответить
0 0
Г
Гость 42
23 июля 2024
через сколько после заказа кондиционера , его привезут?
1
0
0