Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5

О товаре

Сплит-система Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5 Кондиционер поддерживает 5 стандартных режимов – автоматический, охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Модель обеспечивает холодопроизводительность 24000 BTU. Показатель достаточен для обслуживания помещения типовой высоты с площадью до 60 м². Кондиционер станет отличным выбором для владельцев просторных квартир и загородных домов. Управляется интуитивно понятным пультом с жидкокристаллическим экраном. Климат в помещении можно поддерживать исходя из местонахождения ПДУ. Пульт передает данные о температуре на центральный блок. Воздушный поток регулируется вверх/вниз и влево/вправо. Быстрое достижение установленной температуры осуществляется в турборежиме. В режиме Sleep кондиционер снижает шумность в ночное время. Максимальный уровень шума внутреннего блока невысок – 44 дБ. Защищена от коррозии, плесени и грибка. В режиме охлаждения она может функционировать при температуре на улице от 18 до 43 °C. Допустимый температурный диапазон при обогреве – от -7 до 24 °C.