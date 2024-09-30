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Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5

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Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 154971
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
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ДО 30.09.24

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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре

Сплит-система Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5

Кондиционер поддерживает 5 стандартных режимов – автоматический, охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Модель обеспечивает холодопроизводительность 24000 BTU. Показатель достаточен для обслуживания помещения типовой высоты с площадью до 60 м². Кондиционер станет отличным выбором для владельцев просторных квартир и загородных домов. Управляется интуитивно понятным пультом с жидкокристаллическим экраном. Климат в помещении можно поддерживать исходя из местонахождения ПДУ. Пульт передает данные о температуре на центральный блок. Воздушный поток регулируется вверх/вниз и влево/вправо. Быстрое достижение установленной температуры осуществляется в турборежиме. В режиме Sleep кондиционер снижает шумность в ночное время. Максимальный уровень шума внутреннего блока невысок – 44 дБ. Защищена от коррозии, плесени и грибка. В режиме охлаждения она может функционировать при температуре на улице от 18 до 43 °C. Допустимый температурный диапазон при обогреве – от -7 до 24 °C.
Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
60
Мощность кондиционера (BTU)
24 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
15.83
Особенности
пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
макс. 43°С, мин. 18°С
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
макс. 24°С, мин. -7°С
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В избранное
84 600₽
1015
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа