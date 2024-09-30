Кондиционер Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5
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Код товара: 154971
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
84 600₽
1015
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О товаре
Сплит-система Aeronik ASI-24HS5/ASO-24HS5Кондиционер поддерживает 5 стандартных режимов – автоматический, охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Модель обеспечивает холодопроизводительность 24000 BTU. Показатель достаточен для обслуживания помещения типовой высоты с площадью до 60 м². Кондиционер станет отличным выбором для владельцев просторных квартир и загородных домов. Управляется интуитивно понятным пультом с жидкокристаллическим экраном. Климат в помещении можно поддерживать исходя из местонахождения ПДУ. Пульт передает данные о температуре на центральный блок. Воздушный поток регулируется вверх/вниз и влево/вправо. Быстрое достижение установленной температуры осуществляется в турборежиме. В режиме Sleep кондиционер снижает шумность в ночное время. Максимальный уровень шума внутреннего блока невысок – 44 дБ. Защищена от коррозии, плесени и грибка. В режиме охлаждения она может функционировать при температуре на улице от 18 до 43 °C. Допустимый температурный диапазон при обогреве – от -7 до 24 °C.
Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 60
- Мощность кондиционера (BTU)
- 24 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 15.83
- Особенности
- пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- макс. 43°С, мин. 18°С
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- макс. 24°С, мин. -7°С
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