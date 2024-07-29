Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5
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66 200₽
76 800₽
794
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В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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19 860 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 50
- Мощность кондиционера (BTU)
- 18 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 10.83
- Особенности
- пульт ДУ
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- от +18 до +43
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- от -7 до +24
Отзывы 1
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М
М
Магомед
29 июля 2024
М
Магомед
29 июля 2024
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