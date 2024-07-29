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Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5

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Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5
Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5
Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5
Кондиционер Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HS5
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 152102
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
5
1 отзыв
спросить
66 200₽
76 800₽
794
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Кондиционер Hisense 18HR4SMATG015G
67 690₽
Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
50
Мощность кондиционера (BTU)
18 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
10.83
Особенности
пульт ДУ
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
от +18 до +43
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
от -7 до +24
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Магомед
29 июля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
М
Магомед
29 июля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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66 200₽
76 800₽
794
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?
Рассрочка

19 860 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа