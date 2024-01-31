в рассрочку
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1
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Код товара: 143629
Производитель: AUX
25 950₽
311
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О товаре
Сплит-система AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1Сплит-система AUX серии FJ— это система кондиционирования с надежным компрессором нового поколения, которая поможет вам организовать в доме идеальные климатические условия, соответствующие самому высокому уровню комфорта. Представленная модель имеет лаконичный и простой дизайн, работает на низком уровне шума и также подойдет для установки внутри офиса. Настенные сплит-системы AUX позволяют добиться поддержания оптимальных климатических условий, соответствующих высокому уровню человеческого комфорта, в жилых или офисных помещениях различных габаритных размеров. Представленные в линейке кондиционеры имеют отличные технические и эксплуатационные характеристики, и будут стабильно работать на протяжении длительного срока.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Площадь помещения, м²
- 25
- Мощность кондиционера (BTU)
- 9 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2600
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2700
- Дополнительные режимы
- турбо, вентиляция, ночной, осушение
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Вопросы и ответы
Ш
Шамилова Айшат Омаровна
31 января 2024
Добрый день, а в рассрочку оформляете?
1
0 0
0
05.ru
31.01.2024 18:06:20
Добрый день! Да.Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
1 0
Ш
Шамилова Айшат Омаровна
31 января 2024
Добрый день, а в рассрочку оформляете?