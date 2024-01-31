Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1

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Сплит-система AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1 Сплит-система AUX серии FJ— это система кондиционирования с надежным компрессором нового поколения, которая поможет вам организовать в доме идеальные климатические условия, соответствующие самому высокому уровню комфорта. Представленная модель имеет лаконичный и простой дизайн, работает на низком уровне шума и также подойдет для установки внутри офиса. Настенные сплит-системы AUX позволяют добиться поддержания оптимальных климатических условий, соответствующих высокому уровню человеческого комфорта, в жилых или офисных помещениях различных габаритных размеров. Представленные в линейке кондиционеры имеют отличные технические и эксплуатационные характеристики, и будут стабильно работать на протяжении длительного срока. Функция автоматического вращения жалюзи Высокий КПД Защита от коррозии Многоступенчатая система фильтрации Покрытие «Silver Nano» Функция iFeel Функция самодиагностики Функция самоочистки «Антигрибковая» функция