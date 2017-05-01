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Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1

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Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
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Код товара: 143627
Производитель: AUX
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23 450₽
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7 040₽

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Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-SR1
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Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1
25 950₽
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7 790₽

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Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-SR1
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6 740₽

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Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRSY1
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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRSY1
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25 700₽
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7 710₽

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Кондиционер CHERBROOKE CSA-07HRN1/COX-07HN1
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Кондиционер Hisense AS-07HW4SYDTG035
26 950₽
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Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD09CH
22 450₽
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6 740₽

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Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD09CH
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Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD12CH
27 950₽
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Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD12CH
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Кондиционер Denko KR-12
24 900₽
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Кондиционер Hisense AS-07 GOAL
25 550₽
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Кондиционер Hisense AS-07 GOAL
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Кондиционер Ballu 09HN8_22Y
29 950₽
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Кондиционер Ballu 07HN8_22Y
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О товаре

Сплит-система AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1

Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Мы не удешевляем комплектующие, используем только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащается только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
  • Режим сна
    • Приносит пользу для здоровья и предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время.
  • Дисплей «Мираж»
    • Позволяет скрывать дисплей в выключенном состоянии на корпусе внутреннего блока.
  • Функция iFeel
    • Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек.
  • Cамодиагностика 360°
    • Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования. Микропроцессор непрерывно контролирует основные параметры работы системы. В случае возникновения внештатной ситуации, автоматически защитит систему, а на дисплее внутреннего блока отобразит код ошибки. Благодаря этому, специалист быстро определит и устранит неисправность.
  • Функция «Антисквозняк»
    • Работает в автоматическом режиме. При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
    Характеристики
    Площадь помещения, м²
    25
    Мощность кондиционера (BTU)
    9 BTU
    Инвертор (плавная регулировка мощности)
    нет
    Класс энергопотребления
    A
    Режим работы
    охлаждение / обогрев
    Мощность в режиме охлаждения, Вт
    2600
    Мощность в режиме обогрева, Вт
    2700
    Дополнительные режимы
    осушение, ночной, вентиляция
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