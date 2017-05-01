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Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1
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Код товара: 143627
Производитель: AUX
25 950₽
311
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О товаре
Сплит-система AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Мы не удешевляем комплектующие, используем только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащается только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 25
- Мощность кондиционера (BTU)
- 9 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2600
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2700
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
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