Кондиционер AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1

О товаре

Сплит-система AUX ASW-H 09 A4/FJ-BR1 Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Мы не удешевляем комплектующие, используем только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащается только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума. Режим сна Приносит пользу для здоровья и предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время. Дисплей «Мираж» Позволяет скрывать дисплей в выключенном состоянии на корпусе внутреннего блока. Функция iFeel Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек. Cамодиагностика 360° Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования. Микропроцессор непрерывно контролирует основные параметры работы системы. В случае возникновения внештатной ситуации, автоматически защитит систему, а на дисплее внутреннего блока отобразит код ошибки. Благодаря этому, специалист быстро определит и устранит неисправность. Функция «Антисквозняк» Работает в автоматическом режиме. При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.