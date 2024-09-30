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Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-SR1

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Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-SR1
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Код товара: 143616
Производитель: AUX
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без переплат Рассрочка без переплат

ДО 30.09.24

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23 450₽
281
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD09CH
Кондиционер ECOSTAR RADIUM KVS-RAD09CH
20 450₽
Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
20
Мощность кондиционера (BTU)
7 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
7
Особенности
пульт ДУ, таймер включения/выключения, дисплей, управление со смартфона
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
макс. 43°С, мин. 18°С
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
макс. 24°С, мин. -7°С
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23 450₽
281
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа