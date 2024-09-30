Кондиционер AUX ASW-H 07 A4/FJ-SR1
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Код товара: 143616
Производитель: AUX
23 450₽
281
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 7
- Особенности
- пульт ДУ, таймер включения/выключения, дисплей, управление со смартфона
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- макс. 43°С, мин. 18°С
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- макс. 24°С, мин. -7°С
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