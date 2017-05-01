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Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-SR1
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Код товара: 143577
Производитель: AUX
33 550₽
402
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Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
33 550₽
Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 35
- Мощность кондиционера (BTU)
- 12 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 3500
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 3600
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
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