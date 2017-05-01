Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5

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Сплит-система Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5 Широкий функционал сделает его достойным помощником при любых погодных условиях за окном. Резко похолодало? Или настала знойная летняя пора? Просто выберите подходящую опцию. С активацией ночного режима заданные параметры будут поддерживаться автоматически, не нарушая спокойствия домочадцев. Даже внезапное и длительное отсутствие электричества не заставит вас заново устанавливать необходимые настройки – обладающий системой авторестарта кондиционер возобновит работу с уже выбранными функциями. Только подумайте, какое количество частиц пыли ежедневно витает в воздухе? Благодаря соответствующему фильтру прибор производит их устранение сразу после запуска. Даже низкие температурные значения за окном не внесут непредвиденных корректив в полноценное функционирование внешнего блока, ведь он предусмотрительно оснащен системой автоматической разморозки. Функция I Feel Антикоррозионное покрытие теплообменника Светодиодный дисплей скрытого типа на лицевой панели Монолитное основание корпуса Тихая и высокоэффективная работа вентилятора