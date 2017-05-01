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Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5
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Код товара: 143407
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
35 700₽
37 600₽
428
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О товаре
Сплит-система Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5Широкий функционал сделает его достойным помощником при любых погодных условиях за окном. Резко похолодало? Или настала знойная летняя пора? Просто выберите подходящую опцию. С активацией ночного режима заданные параметры будут поддерживаться автоматически, не нарушая спокойствия домочадцев. Даже внезапное и длительное отсутствие электричества не заставит вас заново устанавливать необходимые настройки – обладающий системой авторестарта кондиционер возобновит работу с уже выбранными функциями. Только подумайте, какое количество частиц пыли ежедневно витает в воздухе? Благодаря соответствующему фильтру прибор производит их устранение сразу после запуска. Даже низкие температурные значения за окном не внесут непредвиденных корректив в полноценное функционирование внешнего блока, ведь он предусмотрительно оснащен системой автоматической разморозки.
Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 9 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 2638
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 2650
- Дополнительные режимы
- осушение, ночной, вентиляция
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