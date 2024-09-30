Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5

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Сплит-система Aeronik ASI-12HS5/ASO-12HS5 Кондиционер настенный будет сохранять подходящие климатические условия в том месте, где находится пользователь в данный момент. Достаточно расположить пульт ДУ в непосредственной близости, а спрятанный внутри него датчик автоматически определит необходимую температуру. Одноименный фильтрующий элемент займется устранением посторонних примесей, которые не только загрязняют воздушный поток, но и вызывают аллергию. Отправляясь ко сну, не торопитесь выключать кондиционер просто запрограммируйте таймер на тот или иной временной отрезок. Удобное отслеживание выбранных настроек обеспечит скрытый цифровой дисплей. Теперь ни жаркий летний зной, ни промозглый осенний вечер не доставят ненужных неудобств – на помощь спешат режимы обогрева и охлаждения. Полноценная работа внешнего блока не зависит от погодных условий – к примеру, одноименная система автоматически включит подогрев, не допустив образования наледи.