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Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5

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Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5
Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5
Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5
Кондиционер Aeronik ASI ASO-12HS5
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 143393
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
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ДО 30.09.24

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В магазинах:
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О товаре

Сплит-система Aeronik ASI-12HS5/ASO-12HS5

Кондиционер настенный будет сохранять подходящие климатические условия в том месте, где находится пользователь в данный момент. Достаточно расположить пульт ДУ в непосредственной близости, а спрятанный внутри него датчик автоматически определит необходимую температуру. Одноименный фильтрующий элемент займется устранением посторонних примесей, которые не только загрязняют воздушный поток, но и вызывают аллергию. Отправляясь ко сну, не торопитесь выключать кондиционер просто запрограммируйте таймер на тот или иной временной отрезок. Удобное отслеживание выбранных настроек обеспечит скрытый цифровой дисплей. Теперь ни жаркий летний зной, ни промозглый осенний вечер не доставят ненужных неудобств – на помощь спешат режимы обогрева и охлаждения. Полноценная работа внешнего блока не зависит от погодных условий – к примеру, одноименная система автоматически включит подогрев, не допустив образования наледи.
Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
32
Мощность кондиционера (BTU)
12 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
нет
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
9.83
Особенности
пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей, индикация работы, тепловой насос
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
мин. +18 °C, макс +43 °C
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
мин. -7 °C, макс +24 °C
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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