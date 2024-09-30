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Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5

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Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 142555
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
нет отзывов
1
вопрос

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без переплат Рассрочка без переплат

ДО 30.09.24

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29 500₽
354
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В магазинах:
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В магазинах:
В наличии
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Кондиционер Green TSI/TSO-07 HRIY1
31 500₽
О товаре

Сплит-система AERONIK ASI-07HS5/ASO-07HS5

Имеет полный набор режимов работы и функций, делающий данные кондиционеры актуальными на протяжении всего года. Многоступенчатая система фильтрации, установленная во внутреннем блоке, обеспечивает эффективное очищение воздуха как от грубых, так и тонких загрязнений – пыли, ворса, пыльцы, спор плесени, бактерий и вирусов.
  • Функция I FEEL
    •  Установка комфортной температуры в помещении по месту нахождения пульта ДУ
  • Режим комфортного сна
    • Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом
  • Предварительный нагрев
    • Исключает поступление холодного воздуха в первые минуты работы кондиционера в режиме обогрева
  • Система самодиагностики
    • Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления
  • Авторестарт
    • Автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии
    Характеристики
    Тип
    настенная сплит-система
    Площадь помещения, м²
    20
    Мощность кондиционера (BTU)
    7 BTU
    Инвертор (плавная регулировка мощности)
    нет
    Класс энергопотребления
    A
    Особенности
    пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, индикация работы, тепловой насос
    Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
    мин. +18 °C макс. +43 °C
    Диапазон наружных температур в режиме нагрева
    мин. -7 °C макс. +24 °C
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    Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

    Вопросы и ответы
    А
    Амина
    9 июля 2024
    Скажите пожалуйста, у вас есть установка кондиционера?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    27.08.2024 13:16:29
    Добрый день! Такой услуги у нас нет
    Ответить
    0 0
    А
    Амина
    9 июля 2024
    Скажите пожалуйста, у вас есть установка кондиционера?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
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    29 500₽
    354
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