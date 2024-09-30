Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5

О товаре

Сплит-система AERONIK ASI-07HS5/ASO-07HS5 Имеет полный набор режимов работы и функций, делающий данные кондиционеры актуальными на протяжении всего года. Многоступенчатая система фильтрации, установленная во внутреннем блоке, обеспечивает эффективное очищение воздуха как от грубых, так и тонких загрязнений – пыли, ворса, пыльцы, спор плесени, бактерий и вирусов. Функция I FEEL Установка комфортной температуры в помещении по месту нахождения пульта ДУ Режим комфортного сна Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом Предварительный нагрев Исключает поступление холодного воздуха в первые минуты работы кондиционера в режиме обогрева Система самодиагностики Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления Авторестарт Автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии