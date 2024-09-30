Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
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Код товара: 142555
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
29 500₽
354
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Сплит-система AERONIK ASI-07HS5/ASO-07HS5Имеет полный набор режимов работы и функций, делающий данные кондиционеры актуальными на протяжении всего года. Многоступенчатая система фильтрации, установленная во внутреннем блоке, обеспечивает эффективное очищение воздуха как от грубых, так и тонких загрязнений – пыли, ворса, пыльцы, спор плесени, бактерий и вирусов.
Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 20
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- нет
- Класс энергопотребления
- A
- Особенности
- пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, индикация работы, тепловой насос
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- мин. +18 °C макс. +43 °C
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- мин. -7 °C макс. +24 °C
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
А
Амина
9 июля 2024
Скажите пожалуйста, у вас есть установка кондиционера?
1
0 0
0
05.ru
27.08.2024 13:16:29
Добрый день! Такой услуги у нас нет
Ответить
0 0
А
Амина
9 июля 2024
Скажите пожалуйста, у вас есть установка кондиционера?
1
0
0