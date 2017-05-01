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Кондиционер Aeronik ASI-12IU3
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Код товара: 133900
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
44 300₽
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бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
Доставка
бесплатно,
от 3 до 5 дней
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Характеристики
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- Площадь помещения, м²
- 34
- Мощность кондиционера (BTU)
- 12 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A
- Режим работы
- охлаждение / обогрев
- Мощность в режиме охлаждения, Вт
- 3400
- Мощность в режиме обогрева, Вт
- 3420
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