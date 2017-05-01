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Кондиционер Aeronik Antivirus ASI-09IU/ASO-09IU

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Кондиционер Aeronik Antivirus ASI-09IU/ASO-09IU
Кондиционер Aeronik Antivirus ASI-09IU/ASO-09IU
Кондиционер Aeronik Antivirus ASI-09IU/ASO-09IU
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 133895
Производитель: Aeronik
Гарантия: 36 мес.
нет отзывов
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Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH2
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10 410₽

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Кондиционер GREEN GRI/GRO-09 HH2
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Кондиционер Ballu BSUI-09HN8_23Y
44 950₽
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13 490₽

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Кондиционер Ballu BSUI-09HN8_23Y
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Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
44 000₽
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13 200₽

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Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
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Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5
35 700₽
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10 710₽

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Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5
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Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
33 550₽
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10 070₽

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Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRIY1
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Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
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Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
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Кондиционер Viomi KFR-35GW/EY3PMB
43 950₽
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Кондиционер Viomi KFR-25GW/EY3PMB
41 950₽
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Кондиционер Royal Clima ATTICA NERO RC-AN28HN
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Кондиционер Royal Clima ATTICA NERO RC-AN28HN
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Кондиционер Green GRI/GRO-07 IGK2
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Кондиционер Denko KR-18
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Кондиционер Denko KR-18
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Кондиционер Royal Clima RC-FC35HN
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Кондиционер Royal Clima RC-FC35HN
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Кондиционер Kentatsu KSGI35HFAN1
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Кондиционер Kentatsu KSGI35HFAN1
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Кондиционер Aeronik ASI-09HS5/ASO-09HS5
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Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRIY1
Кондиционер Green TSI/TSO-09 HRIY1
35 500₽
Характеристики
Площадь помещения, м²
30
Мощность кондиционера (BTU)
9 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть
Класс энергопотребления
A
Режим работы
охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения, Вт
2500
Мощность в режиме обогрева, Вт
2650
Дополнительные режимы
осушение, вентиляция, ночной
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Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?