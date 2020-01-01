Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
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43 950₽
48 950₽
527
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Характеристики
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- Тип
- настенная сплит-система
- Площадь помещения, м²
- 22
- Мощность кондиционера (BTU)
- 7 BTU
- Инвертор (плавная регулировка мощности)
- есть
- Класс энергопотребления
- A
- Максимальный воздушный поток, м³/мин
- 9.17
- Особенности
- пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей
- Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
- мин. -15°С, макс. 43°С
- Диапазон наружных температур в режиме нагрева
- мин. - 15° С, макс. 24° С
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