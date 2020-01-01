Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Климатическая техника
Кондиционеры
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11

Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 107283
Производитель: AIRWELL
Скидка!
мало
мало
43 950₽
48 950₽
527
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
настенная сплит-система
Площадь помещения, м²
22
Мощность кондиционера (BTU)
7 BTU
Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть
Класс энергопотребления
A
Максимальный воздушный поток, м³/мин
9.17
Особенности
пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, дисплей
Диапазон наружных температур в режиме охлаждения
мин. -15°С, макс. 43°С
Диапазон наружных температур в режиме нагрева
мин. - 15° С, макс. 24° С
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
472
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green GRI/GRO-12 IG2
39 350₽
472
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green GRI/GRO-12 IG2
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
438
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Aeronik ASI-09IL3/ASO-09IL1
36 500₽
438
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Aeronik ASI-09IL3/ASO-09IL1
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
534
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Ballu BSUI/in-09HN8, BSUI/out-09HN8
44 550₽
49 550₽
534
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Ballu BSUI/in-09HN8, BSUI/out-09HN8
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
497
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Ballu BSPI/in-10HN1/BL/EU, BSPI/out-10HN1/BL/EU
41 450₽
45 950₽
497
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Ballu BSPI/in-10HN1/BL/EU, BSPI/out-10HN1/BL/EU
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
424
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
35 400₽
424
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AIRWELL AW-HFD007-N11/AW-YHFD007-H11
35 950₽
39 950₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AIRWELL AW-HFD007-N11/AW-YHFD007-H11
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
35 950₽
37 550₽
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 12 A4/FJ-BR1
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
552
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 B4/ JD-R2DI
46 000₽
51 500₽
552
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер AUX ASW-H 09 B4/ JD-R2DI
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
581
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Panasonic CS/CU-PZ25WKD
48 450₽
581
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Panasonic CS/CU-PZ25WKD
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
590
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
49 200₽
590
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green TSI/TSO-18 HRSY1
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
574
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер CHERBROOKE CSA-18HRN1/COX-18HN1
47 900₽
574
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер CHERBROOKE CSA-18HRN1/COX-18HN1
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
436
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Бирюса B-24SPR/B-24SPQ
48 450₽
51 950₽
436
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Бирюса B-24SPR/B-24SPQ
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense A AS-18HR4RMADL01
47 250₽
49 750₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense A AS-18HR4RMADL01
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
505
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
42 150₽
46 750₽
505
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
325
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
38 750₽
42 950₽
325
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
473
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Electrolux EACM-13 CL/N3
39 450₽
473
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Electrolux EACM-13 CL/N3
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
473
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер TESLA TT51X71-18410A
39 450₽
43 950₽
473
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер TESLA TT51X71-18410A
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
605
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер TESLA Tariel TT51EXC1-1832IA
50 450₽
55 950₽
605
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер TESLA Tariel TT51EXC1-1832IA
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
594
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер TESLA Tariel TT68X71-24410A
49 550₽
54 950₽
594
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер TESLA Tariel TT68X71-24410A
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
230
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG00(С)
45 500₽
50 500₽
230
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG00(С)
472
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green GRI/GRO-12 IG2
Кондиционер Green GRI/GRO-12 IG2
39 350₽
438
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Aeronik ASI-09IL3/ASO-09IL1
Кондиционер Aeronik ASI-09IL3/ASO-09IL1
36 500₽
534
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-11%
Кондиционер Ballu BSUI/in-09HN8, BSUI/out-09HN8
Кондиционер Ballu BSUI/in-09HN8, BSUI/out-09HN8
44 550₽
49 550₽
497
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-10%
Кондиционер Ballu BSPI/in-10HN1/BL/EU, BSPI/out-10HN1/BL/EU
Кондиционер Ballu BSPI/in-10HN1/BL/EU, BSPI/out-10HN1/BL/EU
41 450₽
45 950₽
424
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
Кондиционер Green GRI/GRO-09 IG2
35 400₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-11%
Кондиционер AIRWELL AW-HFD007-N11/AW-YHFD007-H11
Кондиционер AIRWELL AW-HFD007-N11/AW-YHFD007-H11
35 950₽
39 950₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
43 950₽
48 950₽
527
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня