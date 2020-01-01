Фильтр Xiaomi Фильтр д/очистителя воздуха Mi Air Purifier Pro H Filter (BHR4282GL)
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1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- фильтр
- Назначение
- для очистителя воздуха
- Производитель техники
- Xiaomi
- Совместимость
- Mi Air Purifier Pro H
- Тип фильтра
- угольный, грубой очистки, HEPA
- Периодичность замены/очистки
- 1 раз в год
- Обслуживание
- замена
- Многослойный фильтр
- есть
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