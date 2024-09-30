Фильтр Xiaomi антибактериальный д/очистителя воздуха Mi Air Purifier 3H EU
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Код товара: 143536
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
3 690₽
44
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- фильтр
- Назначение
- для очистителя воздуха
- Производитель техники
- Xiaomi
- Совместимость
- Xiaomi Mi Air Purifier, Xiaomi Mi Air Purifier 2, Xiaomi Mi Air Purifier Pro
- Тип фильтра
- антибактериальный, грубой очистки, угольный
- Обслуживание
- замена
- Многослойный фильтр
- есть
- Дополнительная информация
- периодичность замены: 3-6 месяцев
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