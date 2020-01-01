Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M
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Код товара: 169277
Производитель: Ballu
1 790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- блок управления
- Назначение
- для обогревателя
- Индикаторы
- индикация включения
- Особенности
- защита от перегрева
- Производитель техники
- Ballu
- Совместимость
- Ballu Apollo Transformer BEC/AT-1500;<br> Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000;<br> Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2500.
- Глубина, см
- 8.6
- Ширина, см
- 12.9
- Высота, см
- 7.2
- Класс пылевлагозащищенности
- IP24
- Дополнительная информация
- Два режима мощности;<br> Терморегулятор от +5°C до +35°C;<br> Компактные размеры;<br> Надежный механический термодатчик;<br> Интуитивное эргономичное управление.
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