Блок управления Transformer Mechanic Electrolux ECH/TUM3
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 169276
Производитель: Electrolux
2 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- блок управления
- Назначение
- для обогревателя
- Особенности
- отключение при сильном наклоне или опрокидывании, защита от перегрева
- Способ подключения
- специальный разъем
- Производитель техники
- Electrolux
- Глубина, см
- 9.1
- Ширина, см
- 12.9
- Высота, см
- 7.2
- Класс пылевлагозащищенности
- IP24
- Количество режимов нагрева
- 2
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.