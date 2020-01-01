Реконструктор волос 3 Minute Miracle 250мл AUSSIE
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Код товара: 106891
Производитель: AUSSIE
Гарантия: Нет
мало
мало
383₽
451₽
50
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Характеристики
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- Тип
- маска для волос
- Состав
- aqua, cetyl alcohol, stearamidopropyl dimethylamine, stearyl alcohol, quaternium-18, bis-aminopropyl dimethicone, benzyl alcohol, hydroxypropyl guar, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, parfum, polysorbate 60, citric acid, edta, propylene glycol, oleyl alcohol, magnesium nitrate
- Эффект
- придание блеска, разглаживание, придание мягкости, восстановление
- Пол
- женский
- Тип волос
- для всех типов
- Масла и экстракты
- комплекс масел, комплекс экстрактов
- Объем, мл
- 250
- Не содержит
- сульфаты
- Применение
- нанести на влажные волосы на 1-3 минуты, затем смыть
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