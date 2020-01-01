Средство интенсивного ухода 3 Minute Miracle SOS 225мл AUSSIE
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Код товара: 106886
Производитель: AUSSIE
Гарантия: Нет
мало
мало
451₽
502₽
50
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Характеристики
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- Тип
- маска для волос
- Состав
- aqua, stearyl alcohol, silicone quaternium-26, behentrimonium chloride, cetyl alcohol, isopropyl alcohol, parfum, phenoxyethanol, benzyl alcohol, sodium benzoate, limonene, disodium edta, glycerin, citric acid, linalool, butylene glycol, sodium hydroxide, microcitrus australasica fruit extract
- Дополнительная информация
- избегать контакта с глазами, при попадании в глаза тщательно промыть их водой
- Эффект
- восстановление
- Пол
- женский
- Тип волос
- сухие
- Объем, мл
- 225
- Описание
- SOS-спасение. Средство интенсивного ухода Aussie SOS 3 Minute Miracle, в состав которого входят австралийские суперфрукты, — это превосходное питательное средство для сухих, поврежденных и тусклых волос.
- Применение
- массажными движениями нанести на влажные волосы, затем смыть водой
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