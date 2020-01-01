Лак для укладки волос Чистая линия Объем от корней 200мл
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Код товара: 105312
Производитель: Чистая линия
Гарантия: Нет
мало
мало
135₽
140₽
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Характеристики
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- Тип
- лак
- Состав
- alcohol denat. (спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья денатурированный), isobutane, acrylates copolymer, butane, propane, linum usitatissimum extract, triticum vulgare seed extract, angelica polymorpha sinensis root extract, panthenol, glycerin, peg-40 hydrogenated castor oil, aminomethyl propanol, pvp, dimethicone, aqua, propylene glycol, butylene glycol, parfum, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, linalool
- Дополнительная информация
- содержит природный УФ-фильтр, природное молочко и экстракт льна
- Эффект
- придание объема, защита от негативного воздействия окружающей среды, укрепление, увлажнение
- Пол
- женский
- Тип волос
- для всех типов
- Объем, мл
- 200
- Не содержит
- сульфатов
- Описание
- Увлажняющие и ухаживающие средства для укладки волос «Чистая Линия» обеспечивают идеальную фиксацию на 24 часа без утяжеления и ощущения липкости. При этом активные натуральные компоненты, входящие в состав средств, обеспечивают увлажнение и уход за волосами, а также защищают их от вредного воздействия внешних факторов окружающей среды, солнечных лучей.
- Применение
- встряхните баллон. Для придания объема распылите лак у корней волос с расстояния 30 см, сформируйте и зафиксируйте прическу
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