Шампунь мужской Cвежесть Мяты для нормальных/жирных волос 380мл Schauma
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Код товара: 109116
Производитель: Schauma
Гарантия: Нет
мало
мало
123₽
137₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 380
- Тип волос
- комбинированные
- Состав
- aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, hydrolyzed keratin, glycine, panthenol, mentha citrata leaf extract, simmondsia chinensis seed oil, disodium cocoamphodiacetate, citric acid, sodium benzoate, cocamide mea, peg-7, glyceryl cocoate, parfum, propylene glycol, peg-120 methyl glucose dicleate, peg-40 hydrogenated castor oil, polyquaternium-10, benzyl salicylate, limonene, linalool, butylphenyl methylpropional, ci 42090, ci 47005
- Дополнительная информация
- до 48 часов свежести и ухоженного вида волос
- Для мужчин
- да
- Потребности волос и кожи головы
- для ломких, тонких и поврежденных
- Эффект
- восстановление
- Масла и экстракты
- масло жожоба
- Активный ингредиент
- кератин
- Не содержит
- силиконов
- Применение
- нанесите на влажные волосы, затем смойте. Для достижения наилучшего результата используйте регулярно
- Особенности
- для ежедневного применения
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