Шампунь Elseve "Эксперт Цвета" 250мл L'Oreal Paris
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Код товара: 108814
Производитель: L'Oreal Paris
Гарантия: Нет
мало
мало
172₽
206₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 250
- Тип волос
- сухие
- Состав
- aqua / water, sodium laureth sulfate, dimethicone, coco-betaine, sodium chloride, glycol distearate, guar hydroxypropyltrimonium chloride, cocamide mipa, cocos nucifera oil / coconut oil, tocopherol, sodium benzoate, sodium hydroxide, ethylhexyl methoxycinnamate, salicylic acid, poly(linseed oil), fumaric acid, benzophenone-4, benzyl alcohol, benzyl salicylate, linalool, alpha-isomethyl ionone, carbomer, geraniol, citric acid, butylphenyl methylpropional, citronellol, bht, hexylene glycol, hexyl cinnamal, parfum/ fragrance
- Для мужчин
- нет
- Потребности волос и кожи головы
- для окрашенных
- Эффект
- восстановление, защита цвета, питание, придание блеска, увлажнение
- Масла и экстракты
- льняное масло
- Активный ингредиент
- витамин E
- Применение
- нанесите на влажные волосы, хорошо вспеньте массажными движениями 1-2 минуты, тщательно смойте
- Особенности
- для ежедневного применения, УФ-защита
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