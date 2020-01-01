Шампунь-мусс сухой Шелковистый объем 150мл GOT2B
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 108190
Производитель: GOT2B
Гарантия: Нет
мало
мало
255₽
300₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Средство
- сухой шампунь
- Объем, мл
- 150
- Тип волос
- для всех типов
- Состав
- aqua, alcohol denat, butane, distarch phosphate, cocamidopropyl betaine, propane, cetearyl alcohol, cetrimonium chloride, PEG-40 hydrogenated castor oil, isobutane, parfum, sodium chloride, panthenol, lactic acid, benzyl alcohol
- Для мужчин
- нет
- Эффект
- придание объема
- Не содержит
- парабенов, силиконов, сульфатов
- Применение
- хорошо встряхнуть перед применением, держать флакон вертикально дозатором вниз. Выдавить мусс на ладонь и нанести на корни сухих волос, вмассировать и придать желаемую форму. Начать с небольшого количества продукта и добавлять по необходимости
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.