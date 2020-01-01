Шампунь мужской для волос и тела 2в1 380мл Schauma
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Код товара: 108186
Производитель: Schauma
Гарантия: Нет
мало
мало
263₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 380
- Тип волос
- для всех типов
- Для мужчин
- да
- Эффект
- глубокая очистка
- Активный ингредиент
- витамины группы B
- Не содержит
- парабенов, силиконов
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