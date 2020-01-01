Шампунь мужской Лемонграс 380мл Schauma
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Код товара: 107741
Производитель: Schauma
Гарантия: Нет
мало
мало
263₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 380
- Тип волос
- жирные
- Состав
- aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, peg-7 glyceryl cocoate, hydrolyzed keratin, glycine, panthenol, zinc pyrithione, cymbopogon flexuosus leaf oil, sodium benzoate, citric acid, hydrogenated castor oil, guar hydroxypropyltrimonium chloride, parfum, propylene glycol, limonene, linalool, hexyl cinnamal, sodium polynaphthalenesulfonate, methylisothiazolinone
- Для мужчин
- да
- Потребности волос и кожи головы
- против перхоти
- Эффект
- восстановление
- Масла и экстракты
- касторовое масло
- Активный ингредиент
- цинк, кератин, пантенол
- Не содержит
- парабенов, силиконов
- Применение
- нанести на влажные волосы, вспенить, смыть
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