Шампунь мужской 250мл Bielita
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Код товара: 107331
Производитель: Bielita
Гарантия: Нет
мало
мало
99₽
105₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 250
- Тип волос
- для всех типов
- Состав
- вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, кокамид ДЭА, кокамидопропилбетаин, экстракты шалфея и коры дуба, протеин, ментол, этанол, ПВП, ЭДТА, лимонная кислота, парфюмерная композиция, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон
- Для мужчин
- да
- Эффект
- облегчение расчесывания, придание блеска, придание мягкости, придание объема, укрепление
- Активный ингредиент
- протеины
- Не содержит
- парабенов
- Применение
- нанести на влажные волосы, вспенить и смыть водой
- Особенности
- для ежедневного применения
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