Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma
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Код товара: 107022
Производитель: Shauma
Гарантия: Нет
мало
мало
123₽
137₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 380
- Тип волос
- для всех типов
- Состав
- aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, hydrolyzed keratin, glycine, panthenol, simmondsia chinensis seed oil, disodium cocoamphodiacetate, glycol distearate, peg-7 glyceryl cocoate, sodium benzoate, citric acid, cocamide mea, laureth-4, parfum, polyquaternium-10, hydrogenated castor oil, peg-40 hydrogenated castor oil, limonene, glycerin, linalool, butylphenyl methylpropional, propylene glycol, ci 60730, ci 17200
- Для мужчин
- нет
- Потребности волос и кожи головы
- для ломких, тонких и поврежденных
- Эффект
- укрепление
- Масла и экстракты
- касторовое масло, масло жожоба
- Активный ингредиент
- кератин, пантенол
- Не содержит
- парабенов, силиконов
- Применение
- нанести шампунь на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, тщательно смыть водой
- Особенности
- для ежедневного применения
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