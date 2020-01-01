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Шампуни
Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma

Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma

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Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma
Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma
Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma
Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma
Шампунь "Сила Кератина" для тонких и ослабленных волос 380мл Schauma
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 107022
Производитель: Shauma
Гарантия: Нет
мало
мало
123₽
137₽
Доставка по
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Характеристики
Объем, мл
380
Тип волос
для всех типов
Состав
aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, hydrolyzed keratin, glycine, panthenol, simmondsia chinensis seed oil, disodium cocoamphodiacetate, glycol distearate, peg-7 glyceryl cocoate, sodium benzoate, citric acid, cocamide mea, laureth-4, parfum, polyquaternium-10, hydrogenated castor oil, peg-40 hydrogenated castor oil, limonene, glycerin, linalool, butylphenyl methylpropional, propylene glycol, ci 60730, ci 17200
Для мужчин
нет
Потребности волос и кожи головы
для ломких, тонких и поврежденных
Эффект
укрепление
Масла и экстракты
касторовое масло, масло жожоба
Активный ингредиент
кератин, пантенол
Не содержит
парабенов, силиконов
Применение
нанести шампунь на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, тщательно смыть водой
Особенности
для ежедневного применения
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В сравнение
В избранное
мало
мало
123₽
137₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа