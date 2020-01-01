Шампунь Mega 300мл AUSSIE
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Код товара: 106660
Производитель: AUSSIE
Гарантия: Нет
31 декабря
31 декабря
461₽
50
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
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3 дня
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Характеристики
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- Объем, мл
- 300
- Тип волос
- для всех типов
- Состав
- aqua, sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium citrate, parfum, sodium xylenesulfonate, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate, tetrasodium edta, propylene glycol, hexyl cinnamal, hydroxypropyl methylcellulose, linalool, benzyl salicylate, limonene, magnesium nitrate, aloe barbadensis leaf juice, anigozanthos flavidus extract, phenoxyethanol, ethylparaben, methylchloroisothiazolinone, ci 19140, methylparaben, magnesium chloride, butylparaben, methylisothiazolinone, ci 17200, propylparaben, ascorbic acid, sodium sulfite, potassium sorbate
- Для мужчин
- нет
- Эффект
- облегчение расчесывания, придание блеска, придание эластичности
- Масла и экстракты
- экстракт алоэ
- Активный ингредиент
- витамин C
- Не содержит
- искусственных красителей, парабенов, силиконов
- Применение
- вотрите шампунь массажными движениями во влажные волосы. Смойте. Для достижения оптимального результата используйте в сочетании с бальзамом-ополаскивателем Aussie Mega
- Особенности
- для ежедневного применения
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