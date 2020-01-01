Крем-краска для волос Color 1/4 Иссиня-Чёрный Syoss

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая химия и гигиена
Уходовая косметика
Уход за волосами
Краски
Крем-краска для волос Color 1/4 Иссиня-Чёрный Syoss

Крем-краска для волос Color 1/4 Иссиня-Чёрный Syoss

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Крем-краска для волос Color 1/4 Иссиня-Чёрный Syoss
Крем-краска для волос Color 1/4 Иссиня-Чёрный Syoss
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 108115
Производитель: Syoss
Гарантия: Нет
выгодная цена!
-67%
мало
мало
84₽
251₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Средство
краска
Объем, мл
50
Цвет
черный
Состав
ухаживающий окрашивающий крем: aqua, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, ammonium hydroxide, ceteareth-20, toluene-2,5-diamine sulfate · octyldodecanol, sodium laureth sulfate, ethanolamine, sodium cetearyl sulfate, resorcinol, serine, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, 4-chlororesorcinol, oleic acid, sodium sulfite, potassium stearate, parfum, glycerin, silica, tetrasodium edta, carbomer, m-aminophenol, ascorbic acid, potassium hydroxide, linoleamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate, sodium sulfate, propylene glycol, hexyl salicylate; проявляющее молочко: aqua, hydrogen peroxide, cetearyl alcohol, peg-40 castor oil, disodium pyrophosphate, sodium cetearyl sulfate, disodium edta, sodium benzoate, phosphoric acid; кондиционер защита цвета с технологией ламинирования: aqua, cetearyl alcohol, quaternium-87, stearamidopropyl dimethylamine, dimethicone, distearoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, isopropyl myristate, amodimethicone/ morpholinomethyl silsesquioxane copolymer, hydrolyze
Дополнительная информация
краски для волос могу вызывать серьезные аллергические реакции. Проведите тест на аллергическую реакцию. Продукт не предназначен для лиц младше 16 лет Содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза
Тип волос
для всех типов
Вид окрашивания
стойкое
Масла и экстракты
витамины группы B, кератин, пантенол
Активный ингредиент
витамины группы B, кератин, пантенол
Текстура
крем
Применение
перед началом окрашивания приготовьте накидку для защиты одежды. Краску SYOSS следует наносить на сухие невымытые волосы.<br/>Отвинтите крышку флакона-аппликатора. Откройте тюбик с ухаживающим окрашивающим кремом, проткнув мембрану специальным шипом внутри крышечки. Выдавите все содержимое тюбика во флакон-аппликатор. Закройте флакон-аппликатор и энергично взболтайте смесь, пока все компоненты не образуют однородный по своему составу крем. В конце отвинтите колпачок наконечника флакона-аппликатора и немедленно начинайте нанесение.<br/>Наносите приготовленную смесь непосредственно из флакона-аппликатора на сухие невымытые волосы. Нанесите приготовленную смесь на волосы прядь за прядью и затем тщательно вмассируйте её в волосы. Оставьте смесь для воздействия на время от 30 до 40 минут.<br/>По окончании времени воздействия вспеньте смесь на волосах с небольшим количеством теплой воды и тщательно промойте их, пока вода не станет прозрачной. Затем нанесите на волосы шампунь и тщательно опол
Эффект
придание блеска, закрашивание седины
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
-67%
мало
мало
84₽
251₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа