Крем-краска для волос Color 1/4 Иссиня-Чёрный Syoss
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Код товара: 108115
Производитель: Syoss
Гарантия: Нет
-67%
мало
мало
84₽
251₽
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Характеристики
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- Средство
- краска
- Объем, мл
- 50
- Цвет
- черный
- Состав
- ухаживающий окрашивающий крем: aqua, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, ammonium hydroxide, ceteareth-20, toluene-2,5-diamine sulfate · octyldodecanol, sodium laureth sulfate, ethanolamine, sodium cetearyl sulfate, resorcinol, serine, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, 4-chlororesorcinol, oleic acid, sodium sulfite, potassium stearate, parfum, glycerin, silica, tetrasodium edta, carbomer, m-aminophenol, ascorbic acid, potassium hydroxide, linoleamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate, sodium sulfate, propylene glycol, hexyl salicylate; проявляющее молочко: aqua, hydrogen peroxide, cetearyl alcohol, peg-40 castor oil, disodium pyrophosphate, sodium cetearyl sulfate, disodium edta, sodium benzoate, phosphoric acid; кондиционер защита цвета с технологией ламинирования: aqua, cetearyl alcohol, quaternium-87, stearamidopropyl dimethylamine, dimethicone, distearoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, isopropyl myristate, amodimethicone/ morpholinomethyl silsesquioxane copolymer, hydrolyze
- Дополнительная информация
- краски для волос могу вызывать серьезные аллергические реакции. Проведите тест на аллергическую реакцию. Продукт не предназначен для лиц младше 16 лет Содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза
- Тип волос
- для всех типов
- Вид окрашивания
- стойкое
- Масла и экстракты
- витамины группы B, кератин, пантенол
- Активный ингредиент
- витамины группы B, кератин, пантенол
- Текстура
- крем
- Применение
- перед началом окрашивания приготовьте накидку для защиты одежды. Краску SYOSS следует наносить на сухие невымытые волосы.<br/>Отвинтите крышку флакона-аппликатора. Откройте тюбик с ухаживающим окрашивающим кремом, проткнув мембрану специальным шипом внутри крышечки. Выдавите все содержимое тюбика во флакон-аппликатор. Закройте флакон-аппликатор и энергично взболтайте смесь, пока все компоненты не образуют однородный по своему составу крем. В конце отвинтите колпачок наконечника флакона-аппликатора и немедленно начинайте нанесение.<br/>Наносите приготовленную смесь непосредственно из флакона-аппликатора на сухие невымытые волосы. Нанесите приготовленную смесь на волосы прядь за прядью и затем тщательно вмассируйте её в волосы. Оставьте смесь для воздействия на время от 30 до 40 минут.<br/>По окончании времени воздействия вспеньте смесь на волосах с небольшим количеством теплой воды и тщательно промойте их, пока вода не станет прозрачной. Затем нанесите на волосы шампунь и тщательно опол
- Эффект
- придание блеска, закрашивание седины
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