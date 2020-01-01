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Бальзамы-ополаскиватели
Экспресс-кондиционер Объём и Восстановление 200мл Gliss Kur

Экспресс-кондиционер Объём и Восстановление 200мл Gliss Kur

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Экспресс-кондиционер Объём и Восстановление 200мл Gliss Kur
Экспресс-кондиционер Объём и Восстановление 200мл Gliss Kur
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Код товара: 107827
Производитель: Gliss Kur
Гарантия: Нет
7
дней
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Характеристики
Объем, мл
200
Тип волос
для всех типов
Потребности волос и кожи головы
для ломких, тонких и поврежденных
Эффект
придание объема, уплотнение волос, облегчение расчесывания, придание эластичности, восстановление
Активный ингредиент
кератин
Не содержит
парабенов
Особенности
не требует смывания
Текстура
жидкая
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа