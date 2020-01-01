Экспресс-кондиционер Объём и Восстановление 200мл Gliss Kur
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Код товара: 107827
Производитель: Gliss Kur
Гарантия: Нет
мало
мало
207₽
244₽
50
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Характеристики
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- Объем, мл
- 200
- Тип волос
- для всех типов
- Потребности волос и кожи головы
- для ломких, тонких и поврежденных
- Эффект
- придание объема, уплотнение волос, облегчение расчесывания, придание эластичности, восстановление
- Активный ингредиент
- кератин
- Не содержит
- парабенов
- Особенности
- не требует смывания
- Текстура
- жидкая
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