Бальзам-ополаскиватель SOS Глубокое восстановление 200мл AUSSIE
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Код товара: 106823
Производитель: AUSSIE
Гарантия: Нет
мало
мало
360₽
419₽
50
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Характеристики
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- Объем, мл
- 200
- Тип волос
- для всех типов
- Потребности волос и кожи головы
- для ломких, тонких и поврежденных
- Эффект
- придание мягкости, восстановление, разглаживание
- Активный ингредиент
- глицерин
- Не содержит
- парабенов
- Форма выпуска
- бальзам
- Текстура
- кремовая
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