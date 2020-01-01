Масло-спрей для тела Драгоценное 150мл Garnier
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Код товара: 109563
Производитель: GARNIER
Гарантия: Нет
мало
мало
590₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Тип
- масло для тела
- Область применения
- тело
- Эффект
- питание, увлажнение, смягчение
- Тип кожи
- для всех типов
- Описание
- Масло-спрей для тела «Ultimate Beauty: драгоценное масло красоты» содержит масла арганы, макадамии, миндаля и розы. Совершенствует кожу тела, придаёт сияние, питает и преображает. Невесомая текстура мгновенно впитывается и не оставляет следов.
- Масла и экстракты
- аргановое масло, масло макадамии, масло семян розы, миндальное масло
- Объем
- 150 мл
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