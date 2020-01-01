Крем для рук защитный 75мл ДАЧНИЦА
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Код товара: 109288
Производитель: ДАЧНИЦА
Гарантия: Нет
мало
мало
27₽
32₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Эффект
- восстановление, питание, смягчение, увлажнение
- Тип кожи
- для всех типов
- Объем, мл
- 75
- Активный ингредиент
- аллантоин
- Страна бренда
- Россия
- Масла и экстракты
- масло виноградной косточки
- Время нанесения
- универсальный
- Cостав
- вода, сорбитол, каприлик/каприк триглицерид, диметикон, воск эмульсионный, цетеариловый спирт, масло кокосовое, вазелин, масло подсолнечное, пэг-7 глицерилкокоат, ароматическая композиция, карбомер, акрил/винил изодеканоат кроссполимер, аллантоин, масло виноградной косточки, рапсовое масло (и) бутилгидроксилтолуол (и) бутилгидроксианизол (и) пропилгаллат (и) пропиленгликоль(и) моноглицериды (и) лимонная кислота, экстракт крапивы, экстракт полыни, полисорбат-20, динатрий эдта, кислота лимонная, метилхлороизотиазолинон (и)метилизотиазолинон, натрия гидроксид. ingredients: aqua, sorbitol, сaprylic/capric triglycerides, dimethicone, cetearyl alcohol (and) potassium cetyl phosphate, cetearyl alcohol, сocos nucifera (coconut) oil, petrolatum, helianthus annuus (sunflower) seed oil, peg-7 glyceryl cocoate, parfum, carbomer, acrylates/vinyl isodecanoate crosspolymer, allantoin, vitis vinifera (grape) seed oil, brassica campestris (rapeseed) seed oil (and) bht (and) bha (and) propyl gallate (an
- Способ применения
- после окончания работ нанесите крем на чисто вымытые руки тонким слоем
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