Крем для рук и ногтей Питательный 80мл Бархатные ручки
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Код товара: 105589
Производитель: Бархатные ручки
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
46₽
54₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Эффект
- восстановление, питание, смягчение, увлажнение
- Тип кожи
- для всех типов
- Объем, мл
- 80
- Потребности кожи
- чувствительная
- Активный ингредиент
- аллантоин, витамин Е, гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол
- Страна бренда
- Россия
- Масла и экстракты
- масло авокадо, масло ши (карите)
- Время нанесения
- универсальный
- Cостав
- aqua, cyclopentasiloxane, caprylic/capric triglyceride, glycerin, glyceryl stearate citrate, isohexadecane, cetearyl alcohol, Butyrospermum Parkii [shea butter] (масло ши), dimethicone, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, allantoin, ammonium lactate, disodium edta, ethylparaben, hydroxyethyl urea, hydrolyzed silk, methylparaben, parfum, panthenol (провитамин b5), pantolactone, phenoxyethanol, Persea Gratissima (avocado) oil, potassium cetyl phosphate, potassium sorbate, tocopheryl acetate, triethanolamine, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl methylpropional, cinnamyl alcohol, citronellol, coumarin, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, geraniol, linalool
- Способ применения
- наносите крем на чистую сухую кожу рук, легко массируя до полного впитывания. Используйте по мере необходимости
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