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Крем для рук и ногтей Увлажнение и свежесть 80мл Сто рецептов красоты

Крем для рук и ногтей Увлажнение и свежесть 80мл Сто рецептов красоты

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Крем для рук и ногтей Увлажнение и свежесть 80мл Сто рецептов красоты
Крем для рук и ногтей Увлажнение и свежесть 80мл Сто рецептов красоты
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Код товара: 105343
Производитель: Сто рецептов красоты
Гарантия: Нет
7
дней
13
часов
СКИДКИ
2023
Скидка
мало
мало
46₽
54₽
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Характеристики
Средство
крем
Эффект
тонизирование, увлажнение
Тип кожи
для всех типов
Объем, мл
80
Страна бренда
Россия
Масла и экстракты
оливковое масло, масло ши (карите), экстракт алоэ, масло мяты
Время нанесения
универсальный
Cостав
aqua, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate citrate, isopropyl myristate, ethylhexyl stearate, cyclopentasiloxane, paraffinum liquidum, dimethicone, glycerin, cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii (shea butter), Aloe barbadensis leaf juice (сок алоэ), Olea europaea (olive) fruit oil (оливковое масло), Citrus medica limonum (lemon) fruit extract (экстракт лимона), acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, allantoin, caprylyl glycol, disodium edta, ethylparaben, methylparaben, panthenol, pantolactone, parfum, peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, potassium cetyl phosphate, potassium sorbate, propylene glycol, sodium benzoate, sodium sulfite, triethanolamine, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, linalool, geraniol, citronellol, limonene, cI 14720, cI 19140, cI 42090
Способ применения
нанесите крем на сухую кожу рук, кутикулу и поверхность ногтей массирующими движениями. Используйте по мере необходимости
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В сравнение
В избранное
мало
мало
46₽
54₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа