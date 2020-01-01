Крем для ног смягчающий 75мл Диадерм
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Код товара: 109291
Производитель: Диадерм
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
134₽
192₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Эффект
- от трещин, питание, увлажнение
- Объем, мл
- 75
- Активный ингредиент
- витамин E
- Тип кожи
- для всех типов
- Потребности кожи
- чувствительная
- Страна бренда
- Россия
- Область применения
- кожа ног
- Масла и экстракты
- касторовое масло, кокосовое масло, масло авокадо, экстракт календулы
- Состав
- вода, изопропилпальмитат, пропиленгликоль, сорбитанизостеарат (и) гидрогенизированное касторовое масло (и) церезин(и)воск пчелиный, карбамид, масло минеральное, масло кокосовое, масло подсолнечное, глицерин, диметикон (и)циклометикон, октилизононаноат, витамин F, триизононаноин, сульфат магния, диполигидроксистеарат — ПЭГ-30, ПЭГ-7 –гидрогенат касторового масла, витамин Е-ацетат, масло авокадо, фарнезол(и) феноксиэтанол(и) монолаурат глицерина, камфора, фитоконцентраты мяты, календулы и семян клещевины, аллантоин, витамин А-пальмитат, масло шалфейное, ДМДМ – гидантоин,метилпарабен, пропилпарабен
- Способ применения
- ежедневно утром и (или) вечером наносить крем на чистую кожу ног, втирать до полного впитывания
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