Гель для душа мужской "Цитрусовый Заряд" 250мл Palmolive
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Код товара: 108892
Производитель: Palmolive
Гарантия: Нет
мало
мало
156₽
183₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 250
- Пол
- мужской
- Средство
- гель-шампунь
- Область применения
- тело, волосы
- Эффект
- очищение
- Тип кожи
- для всех типов
- Аромат
- цитрусовый
- Способ применения
- нанести на влажную кожу и/или волосы, вспенить и смыть водой. Избегать контакта с глазами. При попадании в глаза тщательно промыть водой. Только для наружного применения
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