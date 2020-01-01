Гель для душа Pure Paradise Кактус и Бамбук 200мл FA
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Код товара: 108383
Производитель: Fa
Гарантия: Нет
мало
мало
196₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 200
- Пол
- универсальный
- Средство
- гель
- Область применения
- тело
- Эффект
- ароматизация, восстановление, защита, смягчение, увлажнение, очищение
- Тип кожи
- для всех типов
- Аромат
- травяной
- Способ применения
- нанести на влажную кожу, вспенить и смыть
- Дополнительная информация
- дерматологически протестирован.
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