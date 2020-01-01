Гель для душа Детокс уход 250 мл DOVE
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Код товара: 105361
Производитель: Dove
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
235₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Объем, мл
- 250
- Пол
- женский
- Средство
- гель
- Область применения
- тело
- Эффект
- увлажнение, очищение
- Тип кожи
- для всех типов
- Особенности
- не тестируется на животных
- Способ применения
- нанесите на мочалку или ладонь. Вспеньте. Распределите по всему телу. Смойте
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