Гель для душа мужской Кожа и печеньки 250мл AXE
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Код товара: 105226
Производитель: Axe
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
200₽
286₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 250
- Пол
- мужской
- Средство
- гель
- Область применения
- тело
- Эффект
- защита, питание, тонизирование, увлажнение, очищение, дезодорирование
- Тип кожи
- для всех типов
- Способ применения
- нанеси гель AXE на мочалку, слегка вспень водой и распредели по всему телу, после чего смой пену водой. Можешь использовать его как шампунь. Избегай попадания в глаза, при попадании тщательно промой их водой
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