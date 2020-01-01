Крем-гель для душа Инжир и лепестки апельсина 250МЛ DOVE
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Код товара: 105216
Производитель: Dove
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
190₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 250
- Пол
- универсальный
- Средство
- гель-крем
- Область применения
- тело
- Эффект
- ароматизация, восстановление, защита, питание, увлажнение, очищение
- Тип кожи
- для всех типов
- Особенности
- подходит для ежедневного применения
- Способ применения
- нанести на влажную кожу, вспенить, смыть
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