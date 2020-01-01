Зубная щётка "Макс Блеск" средней жесткости Colgate
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Код товара: 107599
Производитель: Colgate
Гарантия: Нет
мало
мало
171₽
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Характеристики
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- Тип
- зубная щетка
- Уровень жесткости
- средняя
- Материал
- пластик
- Разноуровневая щетина
- да
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