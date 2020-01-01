Зубная паста Baby 0-3 Малина 30мл President
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Код товара: 107403
Производитель: PresiDENT
Гарантия: Нет
мало
мало
230₽
50
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Характеристики
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- Объем, мл
- 30
- Тип
- зубная паста
- Назначение
- для прорезывающихся зубов
- Не содержит
- фтор
- Вкус
- ягодный
- Количество в упаковке, шт.
- 1
- Состав
- Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Xylitol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Calcium Pantothenate, Calcium Lactate, Calcium Glycerophosphate, Propolis, Chamomilla Recutita Flower Water, Tilia Cordata Water, Cellulose Gum, Silica, Sodium Saccharin, Tocopheril Acetate, Sodium Benzoat, Aroma, C.l. 16035, C.l. 19140, Citric Acid
- Срок годности
- 365 дн.
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