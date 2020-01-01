Зубная паста "Прополис Отбеливающая" 100мл Colgate
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Код товара: 107018
Производитель: Colgate
Гарантия: Нет
мало
мало
132₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 100
- Тип
- зубная паста
- Назначение
- для десен, отбеливание
- Вкус
- прочие
- Эффект
- антибактериальный
- Количество в упаковке, шт.
- 1
- Состав
- calcium carbonate, aqua, sorbitol, sodium lauryl sulfate, hydrated silica, aroma, sodium monofluorophosphate, cellulose gum, magnesium aluminum silicate, sodium carbonate, benzyl alcohol, sodium saccharin, sodium bicarbonate, propolis extract, limonene
- Дополнительная информация
- не рекомендована детям младше 6 лет. Не глотать. При использовании фторсодержащих добавок проконсультироваться у стоматолога.
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