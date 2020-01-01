Укрепляющий зубной порошок 75мл SHARME PEARL
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Код товара: 106310
Производитель: SHARME
Гарантия: Нет
мало
мало
638₽
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Характеристики
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- Объем, мл
- 75
- Тип
- зубной порошок
- Назначение
- комплексный уход
- Не содержит
- фтор
- Количество в упаковке, шт.
- 1
- Состав
- глина белая, отруби пшеничные, кальция карбонат, лист смородины, лист шалфея, лист подорожника, хвощ полевой, соль морская, папаин.
- Дополнительная информация
- прополощите водой полость рта. Высыпьте небольшое количество порошка в ёмкость или прямо на ладонь, соберите его влажной мягкой щёткой, после чего проводите массаж зубов и дёсен в течение 1–3 минут. После процедуры прополощите полость рта водой. При использовании зубного порошка для аппликаций держите средство во рту до 10 минут.
- Срок годности
- 36 мес
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