Ополаскиватель для полости рта Здоровые десны 275мл SPLAT
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Код товара: 109063
Производитель: SPLAT
Гарантия: Нет
мало
мало
110₽
129₽
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Характеристики
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- Тип
- ополаскиватель
- Объем, мл
- 275
- Освежает дыхание
- да
- При кровоточивости
- да
- Без фтора
- да
- Отбеливание
- да
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